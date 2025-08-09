ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движе...

Героите ни от "Уимбълдън" и още 6-има българи ще участват на турнир в София

Иван Иванов с шампионската купа от "Уимбълдън", след като триумфира при юношите и от 14 юли 2025 г. оглави световната ранглиста.

Осем български тенисисти ще вземат участие на тенис турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро.

Квалификациите на надпреварата започват утре в 10,00 ч. на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха „уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Янаки Милев ще участва с ранкинга си в квалификациите. Пьотр Нестеров, Анас Маздрашки, Виктор Киров и Виктор Марков пък получиха „уайлд кард" за квалификациите.

Жребият за надпреварата ще се тегли днес в 18,00 часа.

