Героите ни от "Уимбълдън" и още 6-има българи ще участват на турнир в София

Осем български тенисисти ще вземат участие на тенис турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро.

Квалификациите на надпреварата започват утре в 10,00 ч. на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха „уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Янаки Милев ще участва с ранкинга си в квалификациите. Пьотр Нестеров, Анас Маздрашки, Виктор Киров и Виктор Марков пък получиха „уайлд кард" за квалификациите.

Жребият за надпреварата ще се тегли днес в 18,00 часа.