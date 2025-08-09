Бразилски гранд пак не хареса оферта на "Лудогорец" за нападател

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилският гранд "Гремио" е отхвърлил и новата подобрена оферта на "Лудогорец" за нападателя Андре Енрике, съобщава журналистът Фабио Варгас.

Българският шампион е предложил да вземе високия 190 см голмайстор за една година под наем за 300 хиляди долара, като в договора е предвидена и клауза от 3 милиона долара откупна цена за бразилеца.

Предложението обаче се е видяло малко на "Гремио" или клубът не иска да дава футболиста си под наем на този етап. Бразилският клуб иска да продаде направо Енрике, но за 5 милиона долара.