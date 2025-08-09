Гимнастичките заминаха за световното в Рио де Жанейро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес българската делегация отпътува за световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро (Бразилия).

Страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и ансамбъл - жени в състав: София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Отборът ни ще направи едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията ни са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, старши треньора на ансамбъл-жени Весела Димитрова и нейния помощник Ясена Стойнева, хореограф Елица Павликенова, балетен педагог Георги Аспарухов, психолози проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевти Ива Александрова и Георги Ряхов. Заедно с отбора пътува и нашият официален фотограф Анна Недкова.

Съдия за България на това състезание ще бъде Филипа Филипова.