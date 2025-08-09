"Левски" остана без Сангаре = шанс за Рупанов

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес обяви, че има доста кадрови проблеми в състава, но само победа в мача със „Спартак" (Варна) ще бъде приемлив резултат. Той добави, че Мустафа Сангаре е аут за няколко мача заради контузия. Това дава шанс на "синия" юноша Борислав Рупанов да започва титуляр. Именно той донесе победата с 1:0 над "Сабах" в първия мач от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите.

„Не всички играчи са в добра кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, като вероятно няма да е само за този мач. Получи по време на мача със „Сабах" мускулна травма, което със сигурност го вади от утрешния мач и от още няколко вероятно. При Ради Кирилов нещата се развиват добре и би трябвало да попадне в групата, а дали ще е в стартовите 11 или на пейката ще преценим. При Костадинов нещата вървят добре. Трябва да проследим неговото състояние по време на днешната и утрешната тренировка. Фабиен трудно би се включил в утрешния мач, но неговата ситуация няма общо с тази на Сангаре. Фабиен трябва да го следим в днешното и утрешното занимание. Трудно би попаднал в групата Фабиен, но през седмицата е по-вероятно да се оправи, което не важи за Сангаре", започна Веласкес.

„Не ме притеснява, че даден играч отсъства, а по-скоро просто съм загрижен за самия футболист. Това не е нещо, което се случва за първи или последен път. Аз не се оплаквам, а просто търся решения. Надявам се, че играчите вече са превключили на вълна първенство. Няма никаква разлика между тази и която и да било предходна седмица. Разчитам, че утре ще сме добре подготвени за мача и както винаги ще подходим с уважение към противника, който не е спечелил, но не е и загубил мач. Съзнаваме, че ако ги оставим на контраатаки да играят ще ни създадат проблеми. Както винаги ще се опитаме да направим добър мач и да го спечелим", продължи Веласкес.

„Ако нямах време да анализирам „Спартак" (Варна) щяхме да имаме голям проблем. Анализирал съм ги, те вече имат официални мачове. Ясни са ни силните и слабите им страни. Всеки съперник заслужава нужното уважение. Както винаги скромни и здраво стъпили на земята и разбира се с ясната идея, че играем вкъщи и нищо, освен победата не може да ни задоволи", завърши Веласкес.