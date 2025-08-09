ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полуфиналистът от "Уимбълдън" Александър Василев ще играе първи финал при мъжете

Александър Василев е на победа от купата на турнира в столичния клуб "Диана". Снимка: Йордан Симеонов

Александър Василев се класира за финала на турнира по тенис за мъже в София с награден фонд 15 хиляди долара. Мачовете са в клуб "Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите победи 7:5, 6:2 номер 8 в схемата Никита Мащаков (Укр) и за първи път ще играе за титла при мъжете. 

18-годишният българин поведе с 4:1 в първия сет, но допусна изравняване - 4:4. След това той спечели сета със 7:5 с пробив във последния гейм. Във втората част Василев изостанас 1:2, но взе следващите пет гейма и затвори мача. За него това е четвърта поредна победа на турнира, без да загуби сет.

Братовчедът на Григор Димитров ще играе срещу номер 4 в схемата Тома Форел (Фр). Финалната среща е утре от 10 часа.

По-късно днес Виктор Марков и Пламен Милушев излизат на финала на двойки срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

