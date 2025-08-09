ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21076206 www.24chasa.bg

България падна от Чили на волейбол

1996
Снимка: FIVB

Националният отбор на България за волейболистки до 21 години загуби от Чили с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:25, 10:15) на световното първенство в Сурабая, Индонезия. Това бе второ поражение от три мача за тима на Драган Нешич, както и първа победа в групата за скромния тим на Чили.

Ива Дудова бе най-резултатна за България с 25 точки, а Виктория Димитрова добави 13.

Отборът ни е на трето място с 4 точки. Утре селекцията на Драган Нешич почива, а в понеделник ще срещне един от лидерите в групата - Япония.

Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)