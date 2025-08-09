България падна от Чили на волейбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България за волейболистки до 21 години загуби от Чили с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:25, 10:15) на световното първенство в Сурабая, Индонезия. Това бе второ поражение от три мача за тима на Драган Нешич, както и първа победа в групата за скромния тим на Чили.

Ива Дудова бе най-резултатна за България с 25 точки, а Виктория Димитрова добави 13.

Отборът ни е на трето място с 4 точки. Утре селекцията на Драган Нешич почива, а в понеделник ще срещне един от лидерите в групата - Япония.