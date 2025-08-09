Григор Димитров “помогна” за рекорд на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В последните сезони италианският тенис е в сериозен възход. А тези дни отбеляза и исторически рекорд благодарение и на... Григор Димитров.

Заради контузията, която получи на осминафинала на “Уимбълдън” точно срещу №1 в света от Италия Яник Синер, нашият тенисист не участва на “Мастърс 1000” в Синсинати. Скъсаният гръден мускул извади Димитров и от US Open.

Отсъствието му (задно с тези на Новак Джокович, Джак Дрейпър и Александър Бублик) доведе до това, че за първи път петима италианци са сред 32-мата поставени на турнир от тази категория. В Охайо №1 е Синер, другите са Лоренцо Музети (8), Флавио Коболи (15), Лучано Дардери (29) и Лоренцо Сонего (31).

След претърпяната операция Григор Димитров започна възстановяването си. Най-оптимистичният вариант е да е готов за турнирите в Китай от края на септември.

