1200 любители колоездачи от 16 държави се включват в L’Étape Bulgaria by Tour de France

За трета поредна година България е част от световната верига за аматьори L'Étape Bulgaria by Tour de France. Снимка: Николай Литов

Тазгодишното издание на състезанието за шосейно колоездене за любители е в община Пещера. Общо 1200 състезатели от 16 държави ще се включат на 10 август в надпреварата в две дистанции - 58 км и 112 км, каза пред журналисти представителят на организаторите Даниел Дуков. Той добави, че предизвикателство пред участниците ще бъде 24-километровото изкачване до курортното селище "Св. Константин". Дуков даде много висока оценка на изградената инфраструктура в община Пещера, която дава възможност за провеждане на престижното състезание.

Кметът на родопската община Йордан Младенов заяви, че освен състезателната програма, домакините днес и утре са подготвили и атрактивни съпътстващи събития - семейно колоездене с 5-километров маршрут, възможност за се види музеят на открито на Тур дьо Франс, концерти и изненади за гостите.

Гост на събитието, който даде и старт на проявите, беше вицепремиерът без портфейл Атанас Зафиров. Той отбеляза, че събитието дава възможност България да е част от голямата спортна сцена. То е и доказателство за стремежа за популяризиране на активния начин на живот и възможностите, които обединяват хората по целия свят. По думите му участниците ще се превърнат в добри посланици на страната, на нашия туризъм и природните красоти на Родопите.

