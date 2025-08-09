Илия Груев с асистенция минута след влизане в игра, "Лийдс" прави 1:1 с "Милан" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само минута след влизането си в игра Илия Груев записа асистенция за гола на "Лийдс", който донесе равенството 1:1 с италианския гранд "Милан" в последната контрола на завърналия се във Висшата лига на Англия "Лийдс".

Тя се игра в ирландската столица Дъблин, като стадион "Авива" бе напълно пълен с 51 700 зрители по трибуните.

Груев започна като резерва и влезе на терена в 66-ата мин на мястото на капитана Итън Ампаду. При разиграване след корнер 25-годишният халф подаде на Антон Щах, който с хубав диагонален удар изравни за 1:1 в 67-ата мин.

Преди това Сантиаго Хименес бе открил резултата за "Милан" в 31-ата мин.

До края на мача Груев направи едно нарушение, а самият той бе фаулиран в половината на противника за пряк свободен удар. Илия записа 25 паса, 24 бяха точни.

На 18 август "Лийдс" приема "Евертън" в първия кръг на Висшата лига.