Наш халф с гол за победа в българско дерби при старта на португалската "Б" група (Видео)

Българският халф Ангел Бастунов се разписа още в първия кръг на португалската втора дивизия за успеха на неговия "Визела" с 2:1 при гостуването на "Пасош Ферейра" на Андреа Христов.

В българското дерби домакините откриха резултата в 25-ата минута чрез Кощиня. В 55-ата мин Бастунов изравни след разбъркване пред вратата на противника. Жота направи още един пробив, след което стреля към вратата на Марафона. Но топката попадна в българския футболист, който изравни с нисък удар с левия крак.

В 60-ата мин Тио Нтула оформи крайното 2:1.

Бастунов остана на терена до 79-ата мин. В 85-ато мин Пинто от "Пасош Ферейра" получи червен картон. Малко след това Андреа Христов влезе на терена и дебютира за новия си отбор.