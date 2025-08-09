ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астронавти се върнаха на Земята след успешното кац...

Националите загубиха и от Нидерландия в световните квалификации

Константин Костадинов опитва атака към коша на Нидерландия. Националите вече са с 2 загуби в предквалификациите за световното. Снимки: Startphoto.bg

Националният отбор на България по баскетбол за мъже загуби от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) като домакин в Самоков във втората си среща от група F в предварителните квалификации за световното в Катар през 2027 година.

На трибуните, за да подкрепи съотборниците, бе и звездата ни Александър Везенков. Бившият №1 на Европа все още се възстановява от контузия.

Загубата бе втора поредна от два изиграни мача за състава, воден от старши треньорът Росен Барчовски, което го изпрати на последното място във временното класиране в групата. Лидер е Нидерландия с две победи от два мача, а Австрия заема втора позиция с един успех и едно поражение. За България предстои домакинство срещу австрийците следващата събота (16 август) в Ботевград, а последният мач в групата ще бъде гостуване на Нидерландия на 20 август. За същинския етап на квалификациите  ще се класират първите два отбора от четирите групи.

