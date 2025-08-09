ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов срещу руснак на "Чалънджър" в София

Шестима българи ще вземат участие в квалификациите на турнира от категория "Чалънджър" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Мачовете ще се играят в националния ни тенис център. 

За влизане в основната схема ще са нужни по две победи. Националът за купа "Дейвис" Пьотър Нестеров срещу Виктор Марков е българското дерби на старта.

Янаки Милев ще играе в първия кръг на срещу Себастиан Джима (Румъния). Виктор Киров ще стартира срещу Кирил Киватцев (Русия), Анас Маздрашки срещу Максим Шазал (Франция), а Георги Георгиев срещу Тадеаш Пароулек (Чехия).

Квалификациите на турнира започват утре в 10 часа.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Иванов излиза в първия кръг срещу номер 5 в схемата Марат Шарипов (Русия). Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия), а Александър Донски срещу Ариан Шах (Индия).

В края на следващата седмица на същите кортове започва и турнир "Чалънджър" с награден фонд 91 250 евро.

