С пълна подкрепа Керкез занули ЦСКА и с "Черно море", "оставка" ехти на "Васил Левски"

С пълната подкрепа на ръководството само часове преди мача Душан Керкез записа четвърти пореден мач без победа начело на ЦСКА. С абсолютно безидейна игра "червените" така и не затрудниха "Черно море" на националния селекционер Илиан Илиев, който се добра до 0:0 в София. Така варненци записаха шести пореден мач без да паднат от този съперник в първенството.

ЦСКА игра на безумно ниски обороти и без никаква идея в нападение. За целия мач "червените" отправиха два точни удара, които бяха спасени лесно от Пламен Илиев. Първият бе на Сейни Санянг в 20-ата минута, а вторият - чак в 87-ата на Иван Тасев. През останалото време по традиция всеки трети пас бе грешен, взетият за разиграващ халф Давид Сегер се криеше по терена и чакаше да изпълни някой корнер.

Съвсем логично малцината зрители, които си загубиха времето с беззъбия ЦСКА изпратиха Керкез и играчите му с освирквания и скандирания "оставка".

Мачът бе изгледан от новото попълнение Годой, който чака работна виза.