Полиция изведе ЦСКА от "Васил Левски", с 2 удара Керкез видя доминация

Полиция трябваше да озаптява феновете на ЦСКА след резила срещу "Черно море" и да разчиства път за автобуса на тима. Само Густаво Бусато и Пастор намериха сили в себе си да отидат при привържениците след поредния провал.

Наставникът на "червените" Душан Керкез изуми всички с думите си, че отборът му доминирал, след като за цял мач бяха отправени два полуудара към вратата на Пламен Илиев. Той пак заговори за срам, че трябва да се работи и дори се оплака, че имало напуснали от отбора.

На терена срещу "Черно море" имаше деветима от миналия сезон, който бе тотално провален с пето място в класирането и отпадане от Европа.

Явно този сезон и петото място ще е мираж за наскопосаниците, които се наричат професионални футболисти и за тях бяха дадени един куп пари от ръководството на клуба. То явно не може да намери силен човек, който да поведе отбора напред.