Илиан Илиев: Треньор съм на два отбора, остава да ходя в трети

След нулевото равенство с ЦСКА в София наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира информацията, че босненският "Сараево" е готов да го покани, тъй като търси нов треньор.

"Не, вижте – ние сме концентрирани, имаме важни мачове, първият след една седмица, после и други, а накрая и мачът с Испания. Сега ако някой някъде нещо е написал или са коментирали моето име, мисля няма смисъл да коментираме. Треньор съм на две места и остава да ходя на трето", заяви Илиев.

"Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение в този мач. Така че се опитахме да ги притесним в началото с преса, тъй като при тях победата беше задължителна и естествено, това напрежение, публиката им е нетърпелива и ние не биваше да ги оставим те да водят мача. След 15-ата минута обаче стана това, което не трябваше – оставихме им малко повече пространства, за да въртят фланговете. Но ние като цяло сме доволни от играта ни в защита, само дето трябваше да използваме повече тези простарства, които ЦСКА рискува да ги остави. Те вдигаха високо линията, освобождаваха фланговете и трябваше да го използваме или просто да завършим някои от нашите атаки, които направихме в края на срещата", сподели относно мача на варненци в София Илиев.