Салах критикува УЕФА заради смъртта на "палестинския Пеле"

Суперзвездата на "Ливърпул" Мохамед Салах се изказа по повод трибюта на УЕФА към палестински футболист, сравняван с Пеле, след неговата смърт.

Сюлейман ал-Убейд, на 41 години, беше убит при израелска атака в Газа в четвъртък, докато чакал да получи хуманитарна помощ, според Палестинската футболна асоциация.

„По време на дългата си кариера Ал-Убейд, на 41 години, отбеляза повече от 100 гола, което го прави една от най-ярките звезди на палестинския футбол", заявиха от организацията.

Ал-Убейд има 24 участия за националния отбор на Палестина, като е отбелязал два гола, и си е спечелил прякора „палестинския Пеле". Бил е женен и е имал 5 деца, пише "Дейли мейл".

„Сбогом на Сюлейман ал-Убейд, „палестинския Пеле", гласи изявлението на УЕФА. "Един талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-мрачните времена."

Въпреки това, Салах, който отдавна настоява за прекратяване на „кланетата" в Газа, смята, че ръководният орган не е направил достатъчно. В публикация в акаунта си в "Екс", където има над 19 милиона последователи, той написа:

„Можете ли да ни кажете как е умрял, къде и защо?"

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Салах също така направи скрийншот на своя отговор и го сподели в своя инстаграм профил.

УЕФА все още не са коментирали критиките от страна на известния футболист.

През 2023 г. Салах призова световните лидери да се намесят и да осигурят доставка на хуманитарна помощ за нуждаещите се в Газа, като публикува публично послание след смъртта на почти 500 души при експлозия в болницата ал-Ахли Араб в Газа Сити.

Във видео, публикувано в инстаграм, Салах каза:

„Не е лесно да се говори в такъв момент. Имаше твърде много насилие, твърде много мъка и жестокост.

Ескалацията през последните седмици е непоносима за гледане. Всеки живот е свещен и трябва да бъде защитен. Кланетата трябва да спрат. Семействата се разкъсват.

Сега е ясно, че хуманитарната помощ за Газа трябва да бъде допусната незабавно, хората там са в ужасни условия. Сцените от болницата снощи бяха ужасяващи. Хората в Газа се нуждаят спешно от храна, вода и медицински консумативи.

Призовавам световните лидери да се обединят, за да предотвратят по-нататъшното клане на невинни души. Хуманността трябва да надделее."

Според Палестинската футболна асоциация, до момента 421 футболисти са били убити или са починали от глад в Газа, включително 103 деца.

288 спортни съоръжения са били повредени или унищожени.