Салах критикува УЕФА заради смъртта на "палестинския Пеле"

Суперзвездата на "Ливърпул" Мохамед Салах се изказа по повод трибюта на УЕФА към палестински футболист, сравняван с Пеле, след неговата смърт.
Сюлейман ал-Убейд, на 41 години, беше убит при израелска атака в Газа в четвъртък, докато чакал да получи хуманитарна помощ, според Палестинската футболна асоциация.
„По време на дългата си кариера Ал-Убейд, на 41 години, отбеляза повече от 100 гола, което го прави една от най-ярките звезди на палестинския футбол", заявиха от организацията.
Ал-Убейд има 24 участия за националния отбор на Палестина, като е отбелязал два гола, и си е спечелил прякора „палестинския Пеле". Бил е женен и е имал 5 деца, пише "Дейли мейл".
„Сбогом на Сюлейман ал-Убейд, „палестинския Пеле", гласи изявлението на УЕФА. "Един талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-мрачните времена."
Въпреки това, Салах, който отдавна настоява за прекратяване на „кланетата" в Газа, смята, че ръководният орган не е направил достатъчно. В публикация в акаунта си в "Екс", където има над 19 милиона последователи, той написа:
„Можете ли да ни кажете как е умрял, къде и защо?"
Салах също така направи скрийншот на своя отговор и го сподели в своя инстаграм профил.
УЕФА все още не са коментирали критиките от страна на известния футболист.
През 2023 г. Салах призова световните лидери да се намесят и да осигурят доставка на хуманитарна помощ за нуждаещите се в Газа, като публикува публично послание след смъртта на почти 500 души при експлозия в болницата ал-Ахли Араб в Газа Сити.
Във видео, публикувано в инстаграм, Салах каза:
„Не е лесно да се говори в такъв момент. Имаше твърде много насилие, твърде много мъка и жестокост.
Ескалацията през последните седмици е непоносима за гледане. Всеки живот е свещен и трябва да бъде защитен. Кланетата трябва да спрат. Семействата се разкъсват.
Сега е ясно, че хуманитарната помощ за Газа трябва да бъде допусната незабавно, хората там са в ужасни условия. Сцените от болницата снощи бяха ужасяващи. Хората в Газа се нуждаят спешно от храна, вода и медицински консумативи.
Призовавам световните лидери да се обединят, за да предотвратят по-нататъшното клане на невинни души. Хуманността трябва да надделее."
Според Палестинската футболна асоциация, до момента 421 футболисти са били убити или са починали от глад в Газа, включително 103 деца.
288 спортни съоръжения са били повредени или унищожени.