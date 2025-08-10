"Ливърпул" продаде за 53 млн. евро Дарвин Нунес в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ливърпул" продаде уругвайския си нападател Дарвин Нунес на саудитския "Ал Хилал". Договорът му е за 3 г.

В Англия пишат, че сделката е за 53 милиона евро.

"Ал Хилал" с удоволствие обявява привличането на уругвайския нападател Дарвин Нунес от "Ливърпул" с тригодишен договор. Той вече се присъедини към отбора по време на предсезонния тренировъчен лагер в Германия", съобщиха от саудитския тим.

Нунес премина в "Ливърпул" през юни 2022-а от "Бенфика" за 75 милиона евро и записа 40 гола и 26 асистенции в 143 мача във всички турнири.