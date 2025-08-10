ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса з...

Времето София 30° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21077928 www.24chasa.bg

"Ливърпул" продаде за 53 млн. евро Дарвин Нунес в Саудитска Арабия

1272
Дарвин Нунес Снимка: "Ал Хилал"

"Ливърпул" продаде уругвайския си нападател Дарвин Нунес на саудитския "Ал Хилал". Договорът му е за 3 г.

В Англия пишат, че сделката е за 53 милиона евро.

"Ал Хилал" с удоволствие обявява привличането на уругвайския нападател Дарвин Нунес от "Ливърпул" с тригодишен договор. Той вече се присъедини към отбора по време на предсезонния тренировъчен лагер в Германия", съобщиха от саудитския тим.

Нунес премина в "Ливърпул" през юни 2022-а от "Бенфика" за 75 милиона евро и записа 40 гола и 26 асистенции в 143 мача във всички турнири.

Дарвин Нунес Снимка: "Ал Хилал"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)