Фенове нахлуха да бият играчи по време на мача между "Локомотив" и "Беласица" (Видео)

Грозни сцени се разиграха по време на мача от второто ниво на родния футбол между "Локомотив" (Горна Оряховица) и "Беласица" (Петрич).

Двубоят от третия кръг на Втора лига завърши с победа 1:0 за домакините от Горна Оряховица, а веднага след последния съдийски сигнал се разиграха изключително грозни сцени.

Феновете на домакините са нахлули на терена, търсейки саморазправа с футболисти на гостите.

От появилите се кадри в социалните мрежи се вижда настъпилият хаос на игрището. Група фенове тичат по играчи на гостите, а в същото време малкото охранители и футболистите на Локомотив опитват да ги спрат.

От публикацията на Беласица в социалните мрежи става ясно, че след случилото се има пострадали играчи, без да се уточнява кои са те и колко точно сериозно е състоянието им.

В публикацията си петричкият клуб обяви, че ще търси правата си, а несъмнено след всичко това Локомотив ще понесе изключително тежко наказание.

В последната малко над година видяхме сходни случаи и в родния елит, но в тях така и не се стигаше до физическа саморазправя между фенове и играчи, пише dir.bg.

Първо видяхме феновете на ЦСКА да нахлуват на терена по време на европейския бараж срещу ЦСКА 1948 преди година, заради което "червените" получиха изключително тежко наказание.

През миналия сезон пък станахме свидетели как феновете на пловдивския Локомотив нахлуха на терена и удариха делегата на БФС след кратка разправа.

А относно случая от Беласица написаха:

"След тенденциозно съдийство и куп грешки в ущърб на Беласица, допуснахме загуба с 1:0 при визитата в Горна Оряховица.

След края на срещата напрежението ескалира, публиката нахлу на терена, Мартин Тодорски получи червен картон, а следствие от всичко това има пострадали футболисти от Бела.

Категорични сме - отборът ще търси правата си за всичко това!"