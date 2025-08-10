ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса з...

Играчи на ЦСКА се кефят на публикация, че Керкез ще е уволнен преди Коледа

Кризата в ЦСКА е доста по-дълбока от това, което се показва, разкриха фенове на тима. Двама играчи на "червените" - Георги Чорбаджийски и Калоян Пулев са харесали в инстраграм побликация на запалянковци на "Ботев" (Пловдив), в която се предвижда скорошното уволнение на треньора Душан Керкез.

След равенството със "Спартак" (Варна) феновете пишат в социалната мрежа "Душане, май няма да можеш да вземеш зимната шуба! Коледа ще празнуваш в чужбина", за бившия наставник на "Ботев", който през лятото се премести в ЦСКА.

Чорбаджийски, който от началото на сезона е в първия отбор и дори игра 20 минути в мача харесва публикацията, след което изтрива реакцията си. Калоян Пулев е във втория тим на ЦСКА. Той е най-големият син на медалиста ни в бокса Тервел Пулев.

