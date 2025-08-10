ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама японски боксьори починаха след мозъчни травми

Снимка: Pixabay

Двама японски боксьори починаха дни, след като получиха мозъчни травми в отделни битки от една и съща гала, съобщиха боксови асоциации и медии.

Шигетоши Котари почина в петък, а Хиромаса Уракава в събота, след като бяха контузени в битките си в зала "Коракуен" в Токио на 2 август, обявиха японските медии. И двамата 28-годишни боксьори са претърпели операции за субдурален хематом или кървене в черепа, предава БТА.

"Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност в този невероятно труден момент", се казва в изявление на Световната боксова организация относно Уракава, който загуби от Йоджи Сайто с нокаут.

Котари загуби живота си в резултат на контузията, която получи, докато се биеше с Ямато Хата в 12 рунда, а срещата завърши с равенството, уточняват от Световния боксов съвет.

През февруари на 28 години почина друг боксьор - Джон Кууни.

