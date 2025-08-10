Християн Касабов на европейски финал в Тампере

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Българинът, който в сериите вчера постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, днес завърши втори във втора полуфинална серия с 13.52. Победител в серията стана британецът Тоби Райт с 13.51 секунди.

Касабов е с пето време сред всички полуфиналисти, но изостава от третото място само с една стотна от секундата. Финалът е тази вечер в 19:15 часа българско време.

Касабов е петият български финалист на шампионата след Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина, Стилиян Орлинов в скока на дължина и Зинга Барбоза Фирмино на троен скок.