Носителят на 22 титли от "Големият шлем" Рафаел Надал се сдоби с втори син.

Съпругата на легендата в тениса Мария е родила в четвъртък в клиника в Майорка, съобщават в Испания.

Момчето е кръстено Мигел.

През 2022 г. се роди Рафаел-младши.