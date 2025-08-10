Носителят на 22 титли от "Големият шлем" Рафаел Надал се сдоби с втори син.
Съпругата на легендата в тениса Мария е родила в четвъртък в клиника в Майорка, съобщават в Испания.
Момчето е кръстено Мигел.
През 2022 г. се роди Рафаел-младши.
