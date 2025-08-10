Борислав Михайлов: Не съжалявам за това, което съм направил като президент на БФС

Бившият президент на БФС и легендарен вратар Борислав Михайлов говори нпо различни теми – от създаването на Фондацията на националите от САЩ 94', през мандатите си като президент на БФС, шансовете на националите да се класират за голям форум и развитието на футбола у нас като цяло в интервю за БНТ.

„Целите на фондация „Национали 94" ги обявихме. С Христо (Стоичков) и Краси (Балъков) да бъдем заедно като Управителния съвет. Във фондацията се работи прозрачно. Държавата не направи нищо за този отбор, такъв успех в колективен спорт е трудно постижим. Освен да помагаме на нашите колеги, помагаме на децата на починали служители на МВР. Тепърва ще продължаваме да даваме и за хуманни неща, които са извън чисто футболните теми", коментира Михайлов по повод новоучредената фондация от героите от САЩ 94.

Той сподели, че различията с другите негови съотборници от златното поколение са били породени от външни намеси.

„Ние сме играли на три големи първенства – 94', 96', 98'. Различията? Не са били породени от наши скандали или неразбиране или нарушаване на нещо. В различни етапи сме работили на различни позиции. Това бяха неща, вкарани от външни хора, с цел да разбият отношенията ни. Имаше външни намеси", категоричен е Михайлов.

Бившият президент на БФС коментира и предстоящите двубои с Испания, Грузия и Турция в квалификациите за Мондиал 2026.

„Идва най-добрият отбор в Европа и света, билетите не са от най-евтините, което е нормално. Хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко. Имаме своите възможности, отборът ни е крив, така да го кажа, можем да се затваряме, зависи как тръгне мачът. Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл на момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, групата е почти невъзможна. Кратка е, бързо минават квалификациите. Надявам се да се представят добре и да придобият самочувствие. Отборът трябва да расте и да има подкрепата на публиката", сподели Михайлов.

Той за пореден път изказа и подкрепа към националния селекционер Илиан Илиев.

„Всички вече разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо с класирането на националния отбор и начина на игра на отбора. Тогава аз бях виновен, сега ме няма. Треньорът трябва да продължи да работи добре. Когато играят добре клубните отбори, както се случва в момента, хората отиват на мач. Националния отбор е съвсем друго нещо. Да се класираме на голям форум трябва да има поколение, каквото беше нашето, да има разлика по 2-3 години между футболистите, не по 10 години разлика. Да са близко като възраст", добави Михайлов.

Той сподели и дали му липсва динамика от годините като президент на БФС.

„Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент", коментира Михайлов.