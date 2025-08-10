Вирц №1 в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Направилият трансфер от "Байер" (Леверкузен) в английския гранд "Ливърпул" Флориан Вирц беше обявен за футболист на годината в Германия след гласуване, организирано от списание "Кикер".

Офанзивният халф получи 191 гласа, със 110 повече от втория в класирането Майкъл Олисе ("Байерн"). Младата звезда на "Щутгарт" Ник Волтемаде е трети със 71 гласа. Гласовете бяха подадени от 633 членове на Германската асоциация на спортните журналисти.

Наставникът на "Фрайбург" Юлиан Шустер беше избран за треньор на годината. Той пое поста миналото лято, след като Кристиан Щрайх напусна след 12 години на поста, и изведе тима до Лига Европа.