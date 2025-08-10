Съдят за кражба и пране на пари президента на "Коринтианс"

Президентът на бразилския "Коринтианс" Аугусто Мело, който е заподозрян в кражба и пране на пари от правосъдието в страната, бе освободен от функциите си след гласуване на общото събрание на клуба от Сао Паулу, предаде АФП, цитирана от БТА.

Мело, който привлече нидерландския национал Мемфис Депай в "Коринтианс" през септември 2024, ще бъде изправен пред съда заради участие в "престъпна организация", "кражба" и "пране на пари". Той е заподозрян и в нередности относно спонсорски договор с платформата за залози Vai de Bet.

Според бразилската преса 61-годишният Мело е обвинен, че е създал фиктивна компания, за да отклонява средства от клуба, който преминава през труден финансов период. Прокуратурата в Сао Паулу иска от обвиняемия да обезщети клуба със сума от 40 милиона реала (около 7,2 милиона долара).

По време на общото събрание 1413 членове гласуваха за освобождението му, докато 620 са били против.