Димитър Митов и "Абърдийн" с 0:2 от "Селтик", Стилиян Петров гледа

“Абърдийн” на националния ни вратар Димитър Митов падна с 0:2 и във втория кръг на шотландската Висша лига и заема последното място в класирането.

У дома тимът на българина отстъпи срещу шампиона “Селтик”. Нигрен (27) и Хатате (66) бяха точни за “детелините”, които са начело във временното подреждане.

Митов направи 2 спасявания, спечели единствения си въздушен дуел и опита 21 далечни паса. 6 стигнаха адресата си.

Във финала за купата Шотландия именно срещу “Селтик” в края на миналия сезон вратарят направи мача на живота си, отразявайки 2 дузпи. Така “Абърдийн” вдигна първи трофея от 35 г.

Мачът на стадиона в Абърдийн бе изгледан от легендата на “Селтик” Стилиян Петров.

