Земетресение се усети в Кърджали

Бронз за България от европейското по лека атлетика до 20 г.

Зинга Барбоза Фирмино

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Атлетът от Ямбол постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит и първоначално зае четвъртото място. От българската делегация обаче подадоха контестация за използване на регламентирани шпайкове на французина Емануел Идина, който беше втори, която беше уважена. Така Зинга се изкачи с една позиция и взе бронза.

Зинга, който има личен рекорд от 15.88 (0.1) и е балкански шампион от Крайова (Румъния), записа на старта 15.41 (+0.1), след това 15.65 (+0.8), 15.69 (+1.3), фаул, 15.47 и накрая 15.71.

Европейски първенец стана Франческо Кроти (Италия) с личен рекорд от 15.93 метра, а втори е Емре Чолак (Турция) с 15.75 метра.

Шампионката на България Натали Костова раздели осмото място с още две състезателки на финала в скока на височина. Българката постигна 1.77 метра от първи опит, след което направи три фаула на 1.80.

Зинга Барбоза Фирмино

