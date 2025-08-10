Защитник на “Ференцварош” стана за смях в Унгария, Роби Кийн сигурен в успеха над "Лудогорец"

“Ференцварош” разкости с 4:1 “Нирегихаза” като гост в унгарското първенство, но негов защитник стана за смях точно преди реванша с “Лудогорец” от третия предварителен кръг на Шампионската лига във вторник.

В 66-ата минута вратарят на “Ференцварош” Гроф подаде топката на капитана на тима Ибрахим Сисе. Той помисли, че трябва да изпълни аут, наведе се, и спря с ръка топката в наказателното поле. Постъпката му бе толкова неочаквана, че съдията, вместо да даде дузпа веднага, се консултира с ВАР.

Инцидентът стана при резултат 3:0 в полза на гостите и реално нищо не се промени. От дузпата Едомводи само намали резултата, а Сисе бе сменен от Габор Салай.

“Напълно нормален епизод, когато гориш в мача. Важното е, че нямахме проблеми преди реванша с “Лудогорец”. Сигурен съм, че ще победим във вторник, което е задачата ни. Защото трябва да влезем в груповата фаза. Всички видяха, че сме по-добрия отбор в първия двубой”, категоричен бе треньорът на “Ференцварош” Роби Кийн.

За разлика от колегата си Руи Мота, който спести някои титуляри за реванша, бившата звезда на “Тотнъм” пусна всичките си асове в двубоя.

“Ференцварош” е с 2 победи и 1 равен от началото на първенството на Унгария, докато “Лудогорец” продължава без грешка в българското след 4 кръга. В събота шампионите с лекота надиграха “Славия” в София с 3:0 и продължават без грешка. Домакините така и не застрашиха с нещо разградчани.

Единственият проблем на Руи Мота е отсъствието на Бернард Текпетей, който е наказан за гостуването в Будапеща.

“Лудогорец” направи възстановителна тренировка в София и утре лети за столицата на Унгария.