"Левски" отстъпи върха на "Лудогорец" след първи допуснат гол на "Герена" и 2:1 над "Спартак" (Вн)

В 6-ия си мач от сезона на "Герена" "Левски" допусна първи гол, но победи с 2:1 варненския "Спартак" в среща от четвъртия кръг на Първа лига.

Резултатът означава, че столичани отстъпват върха на "Лудогорец", който има по-добра голова разлика - плюс 10 срещу плюс 9.

"Сините" обстрелваха над 20 пъти вратата на гостите, но вкараха само 2 пъти.

„Левски" натисна и стигна до ситуация още в 3-ата минута. Мазир Сула центрира от фаул и топката стигна до Цунами, който стреля с глава и топката бе избита в корнер от Ковальов. След изпълнението му Сула центрира отново прекрасно и Марин Петков вкара с красива странична ножица за 1:0.

Само минута по-късно Рупанов стреля много опасно, но не уцели вратата.

В 16-ата минута „сините" направиха уникален пропуск. Рупанов изведе с едно докосване Рилдо сам срещу вратаря, но бразилецът стреля слабо и право в него от много чиста позиция.

В 18-ата минута хубава „синя" атака отдясно стигна до Георги Костадинов, който намери нахлуващия на скорост Рупанов, но шутът му бе неточен. В 23-ата минута Рилдо стреля много хубаво от дистанция, но ударът му бе избит.

Натискът на Левски продължи, а в 37-ата минута Оливер Камдем направи пробив в наказателното поле на „Спартак" и шутира от малък ъгъл, но покрай вратата.

При едно от много редките си положения „Спартак" можеше да изравни в 40-ата минута, но ударът на Коуто от воле мина покрай вратата.

„Левски" бързо отговори с фантастичен пробив на Сула отляво, който направи за смях двама бранители на варненци, но шутът му прелетя покрай вратата.

В 45-ата минута „Левски" удвои аванса си. Лима намери диагонално Сула, който бързо пусна по трева към Рупанов. Нападателят се освободи от защитник и вкара за 2:0.

Преди почивката „Левски" можеше да вкара дори и трети гол, но ударът на Рилдо с глава мина покрай вратата.

Второто полувреме започна отново с натиск на „Левски". В 52-ата минута Рилдо шутира, но Ковальов изби. При добавката Рупанов остана на сантиметри от гола. В 56-ата минута отново Боби Рупанов от непосредствена близост изпусна да направи преднината на „сините" класическа.

В 68-ата минута Рилдо изведе Марин Петков сам срещу вратаря, но той се засуети и не успя да отправи удар към вратата на Ковальов.

В 74-ата минута последва нова хубава атака. Марин Петков пусна тънък пас към Камдем, който центрира по земя към точката на дузпата, а Ради Кирилов стреля силно, но Ковальов отново спаси.

И сякаш от нищото гостите върнаха един гол в 86-ата минута. Даниел Иванов получи една топка в наказателното поле и прехвърли зрелищно Светльо Вуцов за 2:1.

В 89-ата Камдем стреля страхотно по диагонала и отново Ковальов с мъка изби в корнер. В самия край и Митков изпусна сам срещу вратаря, но в крайна сметка „Левски" удържа преднината си за четвърта победа в шампионата.

За "Левски" предстои гостуване в Азербайджан на "Сабах" на 14 август в реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

"Спартак" пък излиза във варненско дерби срещу "Черно море" следващата събота.