№1 в света Яник Синер: Съдбата ми помогна в мача с Григор на "Уимбълдън"

Феновете на Григор Димитров още съжаляват за лошия късмет, който най-добрият български тенисист имаше на “Уимбълдън”.

На осминафинала бившият №3 в света взе първите два сета и играеше страхотно срещу водача в ранглистата Яник Синер, но получи контузия и бе принуден да се откаже. Заради разкъсването на гръден мускул Димитров претърпя операция и ще пропусне US Open. В Ню Йорк той трябваше да участва и в експерименталния турнир на смесени двойки с №1 Арина Сабаленка (Блрс).

Коментар за случилото се в Лондон направи самият Синер.

“Имах огромен късмет срещу Григор и съдбата ми помогна, но приех това като знак от горе. На корта никога не знаеш какво може да ти се случи. Нашият спорт е абсолютно непредвидим, така се получи и в този случай. Просто се опитваш да разбереш какво и защо е станало, но невинаги се получава. Но след този мач аз си върнах добрата игра и показах почти всичко, на което съм способен. Победата на финала бе изключително емоционален момент, който отпразнувах подобаващо с моя отбор”, сподели италианецът в Синсинати.

В първия си мач след “Уимбълдън” южнотиролецът отнесе 6:1, 6:1 Даниел Галан (Кол) и записа най-бързата си победа през този сезон.