Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му е можел да спечели с 6 или 7 гола мача срещу „Спартак" (Варна).

„Благодаря за поздравленията за победата. Преди да поставяме диагнози и крайни оценки трябва да анализираме случилото се. Считам, че отборът изигра силен мач, бяхме господари на терена от началото до края на срещата. Ако анализираш ситуациите, които се отдадоха за гол, без проблем трябваше да свърши 6-7:0 този мач. Оттук-насетне се получи от онези типични мачове, в които ако не увеличиш преднината си се случва винаги така, че противникът може да му се отдаде ситуация да ти създаде проблем. В крайна сметка в една комична ситуация, в която ни вкараха, се стигна до онези моменти, в които от нищото се доближават до резултата. Днес обаче ние бяхме напълно доминиращия отбор. Не беше от онези типични мачове с висок процент владеене на топката, но без голови ситуации. Добре стояхме дълбоко в тяхната половина с топката и не просто създадохме ситуации, а дори те бяха достатъчно, за да спечелим с много убедителен резултат. Причините да не спечелим с толкова много са две – ситуациите, в които вратарят (украинецът Максим Ковальов) извади много положения, както и повече спокойствие пред гола. Много положителни неща видях. На първо място, че спечелихме. Оставихме добри впечатления без съмнение в тази среща и единственото „но", което бих поставил е това, което ни липсваше в завършващата фаза. Но това е градивна критика, която ще ни помогне да израснем", започна анализа си за мача Хулио Веласкес.

„Не си спомням някога вратар да е правил толкова спасявания срещу мой отбор. Но останах с усещането, че наистина сме имали куп ситуации. Фрустрира ме това, че не сме имали достатъчно ситуации. Но е хубаво да останеш в баланс, да си извадиш изводите и да израстваш. Георги Костадинов имаше проблем, иначе нямаше да го сменя толкова скоро след почивката. По този начин губиш и смяна, но той усети леко неразположение в мускула. Може би е само спазъм, но за да го запазим решихме да го сменим. Надявам се нещата да се развият положително при него, но трябва да видим все пак утре", продължи треньорът.

„Отборът е подобен на този от пролетта, тъй като голяма част от играчите са същите. Откакто съм начело на отбора досега наблюдавам израстване и прогресия. Радвам се да видя, че моите идеи се възприемат на терена. Искаме да сме отбор, който да притежава топката и така да доминираме. Искаме да насищаме противниковата половината, да не чакаме противника да сгреши, а да провокираме тези грешки. Истината е, че в повечето моменти от мача това се случва. След това един аспект, който е много важен – влагането и амбицията за победа. Считам, че всичко това, което споменах, можем да го видим в първенството и европейските клубни турнири. Именно затова се чувствам много горд с моя отбор и привилегията да съм му треньор. В крайна сметка докъде ще стигнем не се знае – понякога се вижда израстване, понякога не може. Най-важно е обаче всеки ден да растеш, дори и с малко както на терена, така и извън него. Аз вярвам в динамиката на процесите, считам, че ако извън терена си подреден и си поставяш големи цели това се случва и на терена", коментира още испанският треньор.

„Не мисля, че ще имам проблеми, ако има много играчи, достойни за титулярно място. За мен е изключително важно, когато имаме такава сгъстена програма от мачове да взема под внимание какво е натоварването за всеки играч. Трябва да подходиш с анализ какво е натоварването, какви минути е изиграл всеки футболист. При този интензитет, който имаме, винаги трябва да поглеждаш към следващия противник и да избереш най-добрите 11. Да намериш правилната сплав, която да направят тези 11 играчи. В крайна сметка обаче всички играчи са заменими. Опитваме се всеки един ден да израстваме и да сме конкурентни, управлявайки процесите с игровите минути и сгъстената програма, която имаме удоволствие да имаме. Затова всички играчи е важно да се чувстват значими и готови да помогнат независимо кой играе. Но всичко това не е плод на случайност", завърши Веласкес.