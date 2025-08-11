Таня Богомилова: Европейската ми титла в София преди 40 г. бе шок за германките и радост за всички други

Миналата седмица се навършиха 40 години от първото и последно европейско първенство по плуване в България.

То ще остане в историята и като най-успешното за този спорт у нас.

Главната героиня на басейна в комплекс “Червено знаме” е Таня Богомилова. След бронза на 100 м бруст 2 г. по-рано на континенталния шампионат в Рим в столицата ни тя печели титлата на 200 м бруст и дублира бронза си на 100 м. Със Соня Дангалакова, Ваня Аргирова и Радосвета Пиронкова в смесената щафета също взема бронз.

Дангалакова стига до сребро и бронз на 200 и 400 м съчетано. Аргирова пък става вицешампионка на 200 м свободен стил.

В скоковете във вода Петър Георгиев се окичва със сребро на 3-метров трамплин за най-голям успех на България в този спорт. Така завършваме с цели 7 медала.

С този шампионат Таня Богомилова окончателно влиза в световния елит, като става единствената, нарушила хегемонията на плувкините от ГДР в София. Всички останали титли са за тях (14 от 15). 3 г. по-късно Таня стига до върха в кариерата си с олимпийската титла на 100 м бруст.

В разговор с “24 часа” легендата си припомни емоциите и атмосферата на европейското в София.

- Навършиха се 40 г. от европейското в София, на което окончателно станахте част от голямото плуване. Какво бе усещането преди шампионата и какви очаквания имахте?

- Да, наистина 40 г. минаха. Ние просто се готвехме здраво. Имам предвид целия национален отбор. Всички бяха в топформа и като домакини трябваше да се представим силно. Аз с моите плувания вече горе-долу знаех къде се намирам. Имах очаквания да вляза в тройката, но за златния медал беше въпрос на пипане. Мечтала съм си за това нещо и съм го гонила, а то взе, че се получи.

Движехме се заедно с германките и се дебнехме кой какво прави. Бяхме на едно и също ниво и заради това въпросът бе кой кого ще излъже. В края имах около метър преднина, което в плуването си е много.

- Спечелихте и 2 бронзови медала, като единият бе с щафетата.

- Да, заради нея се отказах да плувам във финала на 200 м съчетано. За да направя по-добро представяне с щафетата.

- Заради домашното първенство имаше ли от тогавашните ръководители специално изискване на резултати?

- Принципно резултати винаги са се изисквали. Всичките бяхме много стриктни и изпълнителни. Гонили сме постижения за чест, за слава, за престиж на родината. Да, като домакини трябваше да се представим достойно, защото тогава домакинство не се даваше лесно. Сега се дават срещу пари. И вече борбата е съвсем друга.

Но тогава се получи невероятно. Публиката беше страхотна. Времето не беше с нас. Въпреки че бе дъждовно и студено за август, никой не мръдна от трибуните. Толкова много хора имаше - някъде към 3000 човека. Трибуните бяха препълнени и чакаха плуванията с чадъри, викаха, скандираха.

Спяхме в хотел “Родина”. Хора ни чакаха и пред него, особено мен. Не можех да си отида до стаята. Всеки иска да се снима и да вземе автографи. За мен беше непонятно, чувствах се неловко от толкова внимание.

- Първи сблъсък със славата?

- Да, точно. В един момент станах много разпознаваема, което дори ми пречеше да се движа по улиците. Аз не съм такъв човек, който обича да парадира с известност. Показността ми е чужда.

Всеки ме питаше може ли да се снима, може ли автограф. Наистина бе неловко за мене и аз винаги казвах, че в края на краища аз съм постигнала нещо за България.

Повечето хора гонят върхови постижения в своите професии. Някои ги постигат, но те не са видими. При нас, спортистите, е точно обратното.

Доста години ситуацията бе такава около мен. Но слава богу, вече не е така. Въпреки че от време на време има хора ме познават след толкова години, което малко ме озадачава. Сигурно се радват да срещнат някого, който е бил идол преди време. И пак ми става неловко.

- Реално на европейското в София постигнахте първия си голям успех. Как се почувствахте тогава и предвкусвахте ли тази забележителна кариера, която реализирахте?

- Може би да. На предишното европейско в Рим взех бронз. Борих се с германките. В София обаче успях да ги пробия от толкова време.

Това беше шок за тях и радост за всички, защото и другите държави се радваха много, тъй като хегемонията на германките бе пълна - първи, втори, първи, втори. Трябваше да се сложи край на тази тенденция.

- Какво ги правеше непобедими?

- Нямам идея. Не съм тренирала с тях. Те идваха на лагери на Белмекен. Ние сме ходили на тяхната база в Линдов. Там имаха подсигурено абсолютно всичко за трениране за онези времена, беше топ. Имаха си схеми, системи, екипи. Немската хегемония си беше турбо.

- А какво бе водещото в нашия тим?

- Ние бяхме много задружен национален отбор. Тренирахме и работехме за честта да излезеш и да прославяш България. Тогава материалното не бе от такова значение, както е сега. То е на преден план.

Всичко все пак е въпрос на характер и е до човек. Всички искахме да се докажем и да излезем навънка, защото тогава имаше много по-малко състезания. Не всеки можеше да отиде зад граница и трябваше да се доказваме, за да заминем на някое състезание или турнир.

Затова се изпълняваше всичко стриктно. Тогава обаче имаше нещо друго - комуникация между треньор и състезател. Това е най-важното нещо и няма да спра да го повтарям.

Един състезател трябва да вярва на треньора си 1000 на 100, а не просто да изпълнява зададеното. Треньорът трябва да знае състезателят как се чувства, какво прави. Трябва едва ли не да му е като родител. Това в днешно време рядко може да се види. Преди имаше голямо доверие. Сега не е така.

- Споменахте материалното. Какви награди, премии имаше за това, което постигнахте преди 40 години?

- Не си спомням точно, честно казано. За европейската титла имаше премия от БСФС и за медалите според регламента. Спомням си, че за олимпийската титла от Сеул получих автомобил “Волга” и 2000 долара.

- Чували ли сте тогава за някакви проблеми около открития за първенството басейн “Червено знаме”?

- Единствено, че преливните избиха като шадравани и трябваше италианската фирма, която направи басейна, бързо да вземе мерки.

- От всичко чуто явно подкрепата на публиката в София преди 40 г. е била най-впечатляваща.

- Да, наистина. Толкова хора - на трибуните на басейна, пред него, пред хотела. Имаше такива, които цял ден ни съпровождаха. Като свършеше състезателният ден, хората излизаха отвън и чакаха за автографи и снимки. Автобусът пък трябваше да чака мен, защото не можех да стигна до него. Наистина публиката беше невероятна.