Над 100 играчи отказали на ЦСКА според Пауло Нога

Близо 100 играчи са отказали на ЦСКА, ако се вярва на вече бившия спортен директор Пауло Нога. Те са били предложени от скаутското звено, ръководено от Методи Томанов, но след това преговорите се проваляли тотално. Обикновено отговорът бил, че играчът не си вдигал телефона или пък клубът му не бил съгласен. Така селекцията в Борисовата градина за пореден трансферен период се провали и фатално закъсня. Интересното е, че точно скаутите са предлагали да се подпише с Мазир Сула и Радослав Кирилов, които се оказаха в “Левски”.

На този фон Методи Томанов бе атакуван директно от лидера на агитката на ЦСКА Иван Велчев-Кюстендилеца, който го призова да спре да се крие.

Проблемите в клуба са явно доста сериозни, след като феновете засякоха доста странно поведение на халфа Георги Чорбаджийски и младата надежда Калоян Пулев.

Те са харесали пост в инстаграм на запалянковци на “Ботев” (Пловдив) след срамното равенство с варненския “Спартак”, в който се пророкува, че Душан Керкез няма да издържи да си вземе зимната шуба от “червените” и ще празнува Нова година в чужбина.

Чорбаджийски на всичко отгоре игра около 20 минути в този мач, като не показа някакъв хъс да промени резултата. Керкез го пусна и в края на мача с “Черно море” в събота.

Калоян Пулев е във втория отбор на “червените”. Той е големият син на олимпийския ни медалист в бокса Тервел Пулев.

Издънката срещу “Черно море” дойде само няколко часа след декларация на ръководителите на ЦСКА, в която те застанаха зад усилията на изпълнителния директор Радослав Златков, треньора Душан Керкез и скаутите да направят силен отбор.

Търпението на феновете на ЦСКА сериозно се изчерпва и те стават все по-малко на стадион “Васил Левски”. След мача полицията трябваше да се намесва, за да може модерният автобус на тима, който струва повече от селекцията на половината отбори, които не успя да победи от началото на сезона, да излезе от стадиона.

Единствено бразилците Густаво Бусато, който вече има над 200 мача за клуба, и новото попълнение Пастор имаха сили да отидат при феновете, които стават все по-малко на мачовете. Очаква се на следващия да паднат под санитарния минимум.

Реално Керкез изненада всички, като обяви, че отборът му е доминирал в мача срещу “Черно море”. При положение че имаше само два точни полуудара за целия двубой - на Сейни Санянг и Иван Тасев, като само първият затрудни минимално вратаря на гостите Пламен Илиев.

Треньорът призна, че го е срам, след като с по-слаби финансово отбори имал повече точки. Реално обаче той продължава с лузърите на Томислав Стипич и Александър Томаш, които успяха да завършат пети и да загубят и плейофа за евротурнирите.

Така Керкез е изправен пред изравняването на антирекорда за най-слаб старт в първенството в историята на ЦСКА.

Той е от 1984 г., когато наставник е Манол Манолов-Симолията, една от легендите на тима. Тогава се записват три поредни загуби с по 0:1 срещу пловдивския “Ботев” у дома и столичните дербита с “Локо” и “Левски”. Следва 1:3 с “Етър” във Велико Търново и равенство 2:2 със “Сливен” в София. Чак в шестия кръг се побеждава “Берое” с 3:0.

В крайна сметка в първенството ЦСКА успява да се съвземе и става втори в крайното класиране.

За Керкез обаче ще е изключително трудно да не подобри антирекорда. Петият му двубой е гостуване на “Арда” в Кърджали. Домакините вероятно ще имат право да го отложат, ако се класират за плейофа за Лигата на конференциите, но едва ли ще го направят срещу този отбор на ЦСКА, който почти им е гарантирал успеха. По-удобно за тима на Александър Тунчев ще е да не играе със “Славия”, защото двубоят ще е между двата мача, които вероятно ще са срещу израелския “Макаби” (Хайфа).

В шестия кръг ЦСКА излиза в дербито на цесекатата на “Васил Левски”. И след това е домакин и на “Септември”, който е воден от бившия му наставник Стамен Белчев, който ще е надъхан да се докаже.

Реално “червените” минаха вече през лесните си мачове и при това положение първата победа е доста сериозна химера в близките кръгове.