Силен мач за български национал при победа на "Антверп"

Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския елитен "Антверп", който в третия кръг се наложи с 3:1 у дома над "Льовен". Това беше и първа победа за най-стария клуб в страната през новия сезон, след като до момента имаше две равенства. Така с 5 точки тимът на нашия национал е 7-и.

Божинов беше поставен като лявостоящ в тройката централни бранители. Той игра с глава, за да се срещне топката с ръка на противник и от дузпата в 36-ата мин "Антверп" откри резултата.

20-годишният бранител от Кнежа отиде в Белгия миналото лято от ЦСКА 1948.