Матс Хумелс се сбогува емоционално с "Борусия" (Дортмунд) (Видео)

В прощалния мач на един от най-добрите защитници в света през този век Матс Хумелс "Борусия" загуби с 1:2 от италианския гранд "Ювентус" в Дортмунд.

Резултатът нямаше значение при емоционалната раздяла на 36-годишния бранител, който прекрати кариерата си.

Хумелс беше капитан на Дортмунд и когато беше сменен в 19-ата минута, получи бурни овации от стадиона и почетен шпалир и от двата отбора, като всеки от играчите го прегърна или го изпрати с ръкостискане.

"Чувствам се страхотно, беше перфектно. Не можех да си представя нещо по-хубаво - да играя футбол сериозно отново в клуба, който значи толкова много за мене. Много се забавлявах, играейки тук", каза Хумелс след края на срещата. Попитан дали е чувствал обичайната предстартова нервност, той отговори: „Бях толкова нервен, колкото и преди много други мачове, защото не знаех къде се намирам по отношение на физическата си форма. Но мина добре. Забавлявах се много".

Защитникът приключи кариерата си след един сезон в Рома, след като напусна Дортмунд миналата година. Иначе той е продукт на школата на "Байерн", но има по два периода и в двата клуба, като общо може да се похвали с пет титли от Бундеслигата и три купи на Германия с тях. Той има 78 мача за Германия, от които се откроява титлата на световното първенство през 2014-а година в Бразилия.

Също така той обясни, че няма никакъв проблем да изброи своите "100 любими момента в Дортмунд", но няма как да не постави на първо място шампионската титла от 2011-а година като най-важната.

Ясно е и бъдещето му оттук нататък. Той ще остане в спорта като експерт на Prime Video Champions League, но също така каза пред телевизия ZDF, че не планира реално пълно завръщане на професионалния футбол през следващите година или две на някаква позиция в управление или треньорска дейност.