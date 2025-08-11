Броени дни преди старта на първенствата в най-интересните футболни лиги на континента, водещ български букмейкър предлага уникална за родния пазар възможност за любителите на спортните залози.

Клиентите на оператора, известен като основен партньор на родния ЦСКА, а отскоро и на италианския Милан, които поставят дългосрочни залози за победител във водещите първенства в Европа, ще могат да се възползват от възможността за ранно изплащане на печалбата.

В случай, че предпочетеният от тях отбор в дадено първенство поведе с девет точки в класирането при равен брой изиграни мачове с техните съперници, залогът ще бъде изплатен предсрочно, независимо от крайното класиране в съответната лига.

Предложението е валидно за дългосрочни залози на пазар „Победител“ в английската Висша лига, испанската Ла Лига, италианската Серия А, германската Бундеслига и френската Лига 1.

Няма изискване за минимален залог или коефициент и реализираните печалби с това предложение ще се добавят в изтегляемия баланс на потребителите, без изискване за допълнително разиграване или депозит.

През сезон 2024-2025 например, в Англия бъдещите шампиони Ливърпул поведоха пред Арсенал с точно 9 точки още в началото на декември 2024 г.. Във Франция. Пари Сен Жермен (ПСЖ) постигна подобна разлика в точките пред най-близкия си преследвач, Марсилия, в първите дни на януари 2025 г., докато в Германия, Байерн Мюнхен поведоха с 9 точки пред Байер Леверкузен едва два кръга преди края на първенството.

В същото време, в Италия и Испания, шампионите Наполи и Барселона така и не успяха да постигнат подобна разлика спрямо своите подгласници при равен брой изиграни мачове в нито един момент от сезона.

От оператора припомнят, че участието в хазартни игри и спортни залози не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост!