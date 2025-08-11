"Барса" с гръмка победа в последната си контрола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на Испания "Барселона" победи с 5:0 италианския "Комо" в мач за приятелския трофей "Жоан Гампер". Срещата, която се игра на стадион "Йохан Кройф" в каталунската столица, бе последна проверка за Барселона преди началото на новия сезон в Ла Лига.

Футболистите на старши треньора Ханзи Флик свършиха основната част от работата си още през първото полувреме, което завърши 4:0 в тяхна полза. Фермин Лопес бе точен в 21-вата и 35-ата минута, за да даде аванс от 2:0 на каталунците, а в оставащите десет минути до почивката Рафиня и Ламин Ямал също се разписаха.

18-годишният Ямал бе точен и в 49-ата минута за 5:0, а след последвалите смени играта се понакъса и ново попадение така и не падна.

Първият мач на "Барселона" за новия сезон в испанското първенство е на 16 август, събота, като гост на "Майорка".