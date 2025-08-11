Легенда на конния спорт отбеляза 70 години като рицар

Легендата на британския конен спорт Джон Уитакър отбеляза 70-тия си рожден ден на манежа на конното състезание Longines Global Champions Tour в Лондон, преоблечен като средновековен рицар.

Облечен в оригинална рицарска броня, ризница, тежки автентични ръкавици и железен шлем, той влезе пред публиката, събрана около манежа в обширния двор на болницата "Челси".

Когато той свали шлема си, над манежа се понесе гръмогласният рев и аплодисменти на зрителите, които го обожават като ездач и като основател на може би най-мощната фамилия, свързана с конния спорт - в момента общо 11 души с фамилията Уитакър се състезават в дисциплината прескачане на препятствия и сред тях са деца, племеници, внуци.

Само на турнира в Лондон от семейството участват петима и често основателят на рода се състезава със сина и с внука си в едно и също изпитание.

На същия ден бе обявен час в който многократният шампион в неизброими състезания ще раздава автографи и изненадата бе книгата, посветена на живота му "Джон Уитакър - легендата", написана от близката до него Сара Пикок.

Още в началото й тя цитира спомените на състезателя, че никога не е обичал училището и използвал времето в клас да мечтае за коне. Негов идол бил американският актьор Джон Уейн, но самият Джон Уитакър бързо се убедил, че няма как да скача с уестърн седло, без завинаги да се лиши от своята мъжественост.

Джон Уитакър е участвал на 6 олимпиади и британците се надяват да го видят и на лятната олимпиада в Лос Анжелис.

Ездачът научи в последния момент, че се качва на коня от английската армия Айсландик Уориър, който е теглил и лафета с ковчега на кралица Елизабет II. Преди месеци конят е пенсиониран от активна служба и е вече участник в рицарски спектакли.

След като поздрави публиката под неспирни аплодисменти, Джон Уитакър даде начална скорост на огромния кон, който полетя с неустрашимия рицар на гърба си и така напуснаха манежа, като едва не повалиха любопитни служители от персонала.

Веднага след края на шоуто Уитакър бе нетърпелив да свалят от него "всички тези железни неща" и като поклати глава, коментира: "Така не може да се скача! Прескочиш ли веднъж нещо, няма как веднага да се вдигнеш с коня пак - цялото това нещо пречи!" - и той критично оглеждаше бронята, която дори няма общо с теглото й от 25 кг. през Средновековието.

В последното турнирно изпитание за деня с височина на паркура 160 см., Уитакър бе с 43-ти последен стартов номер. Когато той започна скачането, публиката запази такова мълчание, че можеше да се реже с нож.

Лекотата с която ветеранът водеше коня си разкриваше виртуозно умение. След като обаче скочи предпоследното препятствие и го беше отминал, докоснат бариер след известно колебание, все пак падна на земята. Дружна въздишка на разочарование се понесе над манежа. Така Джон не успя да участва в баража, редом с внука си Джак Уитакър.

На 10 август беше големият финал от този кръг от световния турнир Longines Global Champions Tour, когато наградата за Гран при е 500 хиляди евро.