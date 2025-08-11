След 30 часа път гимнастичките с първа тренировка в Бразилия преди световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Аракажу преди световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро.

Българската делегация отпътува на 9 август и след 30-часово пътуване пристигна в Бразилия.

На шампионата страната ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова.

Преди това гимнастичките ще проведат едноседмичен лагер в Аракажу.