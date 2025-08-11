Шеф в "Лудогорец": Плейоф за влизане в Шампионската лига е важен за целите на отбора

Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев заяви, че всички в клуба са пределно мобилизиране за това да отстранят унгарския "Ференцварош" и да се класират за плейофния кръг в Шампионската лига, който той определи като "много важен за целите на клуба".

"Очаквам труден мач. На този етап от турнира всяка грешка се наказва и всички сме с нагласата, всеки със своите задължения, да бъдем максимално концентрирани, за да можем да се поздравим с успех. Ако спечелим този мач, си гарантираме плейоф за влизане в Шампионската лига, а това е много важно по отношение на целите на клуба и по отношение на всички усилия, които влагаме. Всички сме пределно мобилизирани и се надявам да се поздравим с краен успех", каза Петричев при заминаването на "Лудогороц" за Будапеща от летище "Васил Левски" в София.

"Ференцварош" има предимство като домакин, но от друга страна ние сме свикнали да играем пред голяма публика. Домакинският фактор е важен и ще трябва да преодолеем и него", добави шефът на разградския клуб.

Той призна, че тимът все още не е разгърнал пълния си игрови потенциал.

"Има още какво да се желае и какво да се подобрява. Но ми харесва трудолюбието и желанието на целия треньорски щаб и на играчите. Аз съм с тях всеки ден и виждам, че всеки дава максимума от себе си. Мисля, че почеркът на старши треньора Руи Мота почва да се вижда, но ще му трябва още малко време, за да наложи своите идеи. На мен неговата философия за играта ми харесва. Има къде да се работи, но моята работа не е да давам оценките. Като ръководител виждам труда, който се полага от футболистите и от треньорския щаб. Рано или късно това, което искаме да виждаме като игра от "Лудогорец", ще се получи. Имаме страхотни играчи. Виждате, че новите момчета, които привлякохме в началото на подготвителния период, бързо се адаптират. Липсва ни Квадво Дуа, който е контузен. Той е играч, който може много да повлияе на класата на "Лудогорец". Но смятам, че вървим в правилната посока", добави Петричев.

Той заяви, че не може да каже дали е по-вероятно "Лудогорец" да направи входящи, или изходящи трансфери.

"Винаги е имало интерес към нашите играчи. Но ние не продаваме на всяка цена, а само когато офертата удовлетворява клуба и играча. Не бих казал, че в момента имаме такава оферта, така че всички мислим само за мача утре. Трансферните ни планове не зависят от мача утре, при нас нещата са планирани. Нашият селекционен процес никога не е зависел от представянето ни в един мач. Опитваме се непрекъсното да подобряваме отбора и взехме доста класни попълнения. Въпрос на време е да се стиковаме и да тръгнем напред."

"Не е сигурно, че в плейофа ще играем с Карабах. Във футбола всичко е възможно. Но ако мислим за отмъщение, ние ще загубим концентрация. Такива мисли не са ни минавали през главата. Сега започва нов сезон, нека да гледаме напред. Нямаме амбиции да отмъщаваме на никого, а да си постигнем клубните цели, без значение кой ще бъде нашият опонент. Нямаме по-особени чувства към "Карабах". Но ако стигнем до мач с "Карабах", ще се постараем да го спечелим", завърши Ангел Петричев.