"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблемата на тениса Роджър Федерер се завръща на корта и ще играе демонстративно на двойки на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай през октомври.

Швейцарецът прекрати кариерата си през 2022 г.

"Шанхай винаги е бил специално място за мен, с прекрасни фенове, незабравими спомени и истинска любов към играта. Очаквам с нетърпение да се видим на 10 октомври", заяви той.

44-годишният Федерер ще играе демонстративно на двойки заедно с актьора и филмов продуцент от Хонконг Дони Йен, с китайския актьор Лей У и с бившата китайска тенисистка Чжън Цзе.