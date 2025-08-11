Германски ездач спечели Гран при в Лондон на турнир от веригата Global Champions Tour

Кристиан Кукук с кон Чекър 47 спечелиха 165 хиляди евро с победата на гран при в Лондон от веригата Longines Global Champions Tour. В инфарктен бараж за призовото място, с шеметна езда германският ездач успя да изпревари водещият до този момент британец Бен Мейър и неговия кон Поинт Брейк с 28 стотни. На трето място се класира Нилс Бронейлс с Чако Ландо от Белгия. Наградният фонд определя 100 хил. евро за второто място и 75 хиляди за третото.

В надпреварата за гран-при стартираха общо 40 ездачи. Състезател от класата на Хенкрик Вон Екерман с кобилата Илиана обаче се отказа да скача до края, заради твърде много бутнати препятствия. По същата причина отпаднаха още трима ездачи.

Любимите на публиката Джон Уитакър, който само ден по-рано, преоблечен като средновековен рицар с метална броня и шлем, отбеляза 70-тия си рожден ден; Скот Браш и Едуина Топс Александър, бутнаха по едно препятствие и не стигнаха до баража.

Ян Топс, съпруг на австралийката по рождение Едуина Топс, създава формата на турнира Longines Global Champions Tour, който обикаля столици из целия свят. Състезанията дават възможност и на по-млади, неопитни и начинаещи ездачи да добият опит в надпревари с категория от 2 звезди.

Финалът на турнира отново ще бъде в Прага.

Сред участниците вече традиционно бе и чешката ездачка Анна Келнерова, но въпреки добрата си езда, не успя да постигне открояващ се резултат.

На гран-при изпитанието с височина на паркура от 160 см. от британците в първите 12 се класира още Хари Чарлз с Шерлок, който получава 10 хиляди евро и на 12-то място е Скот Браш със скромните 5 хиляди евро.

Скот Браш обаче е единственият състезател досега, спечелил така-наречения Rolex Grand Slam of Show Jumping — това са три последователни победи в най-престижните турнири (Rolex Grand Prix) в света. Името му официално е записано в Алеята на славата на конните спортове във Великобритания, като победите постига с коня Хелоу Санктос.

За "24 часа" той каза: "До последната секунда всяко движение, всяка моя мисъл и реакция на коня са решаващи. Само една грешка те изпраща от победа - просто някъде в класирането. Няма две еднакви състезания, няма два еднакви паркура - винаги всичко започва от самото начало."

В зоната на победителите Кристиан Кукук каза: "Обичам да се състезавам в Лондон, защото публиката е позитивна и подкрепя добрата езда, това е публика, която разбира спорта и така се чувствам сред свои. Рискувах всичко! Знаех, че се движа ужасно бързо, знаех как за хилядна от секундата скоростта може да се окаже най-голямата ми грешка, но и не можех да направя друго. Този път залогът ми беше успешен!"

Трите дни на турнира в британската столица, който се проведе в един от обширните дворове на болницата в Челси, преминаха под знака на изнурителна жега и ярко слънце.