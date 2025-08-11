ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха задържане под стража за мъж, опитал да да...

Легенда в тениса на мача стана посланик на "Борусия" (Д)

Тимо Бол Снимка: "Борусия"

Германската легенда в тениса на маса Тимо Бол ще стане посланик на "Борусия" (Дортмунд), съобщиха от клуба от Бундеслигата.

Основният му фокус ще бъде върху подпомагането на развитието на азиатския пазар.

"Футболът е много, много популярен в Китай, но мисля, че "Борусия" може да се представи по-добре и ще дам най-доброто от себе си", каза Бол, който сложи край на спортната си кариера през юни, а освен това е много популярен в Азия.

44-годишният Бол ще бъде на стаж във футболния клуб в продължение на няколко седмици.

Германецът е осемкратен европейски шампион индивидуално и има четири олимпийски медала отборно - сребърни през 2008 и 2021 г. плюс бронзови през 2012 и 2016 г.

Тимо Бол Снимка: "Борусия"

