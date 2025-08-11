Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените", съобщи официалният сайт на клуба.

"Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб. Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците", през футболната си кариера играе още за "Рилски спортист", "Чардафон", "Литекс", "Левски", "Велбъжд", "Спартак" (Варна), "Локомотив" (София) и "Черно море", както и за чуждестранните "Рот Вайс" (Оберхаузен, Германия) и "Илисиакос" (Гърция).

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във "Вихрен", след което е старши треньор на "Чавдар" (Бяла Слатина), "Локомотив" (Мездра) и "Ботев" (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на "Локомотив" (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на "Пирин" (Благоевград).

През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.

ЦСКА приветства Бойко Величков с добре дошъл!

Пожелаваме му много успехи и трофеи с 31-кратните шампиони!", пише в съобщението.

Официалното представяне на Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА ще се състои на 14 август (четвъртък) от 14 ч в Event Space Vertigo (бул. България 109).