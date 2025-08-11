Двама наши преминаха квалификациите на "Чалънджър" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха успешно квалификациите на турнира по тенис от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Така петима българи ще участват в основната схема. Мачовете се играят в Националния тенис център.

19-годишният Маздрашки победи с 6:4, 6:4 №2 схемата в пресявките и №415 в световната ранглиста за мъже Франко Агаменоне (Италия).

20-годишният Марков показа страхотен характер и елиминира с 6:4, 2:6, 7:5 №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).

По-късно днес започват и мачовете от първия кръг от основната схема.

Националът на България за купа „Дейвис" Александър Донски ще играе от 16,30 ч. срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от същия турнир Александър Василев ще започнат участието си във вторник. Иванов ще играе в първия кръг на основната схема срещу №5 Марат Шарипов (Русия), а Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия).

Утре ще се играят и мачовете на Анас Маздрашки и Виктор Марков на старта на основната схема.

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки.

В изцяло български мач от първия кръг третите поставени Александър Донски и Пьотр Нестеров ще играят срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще стартират срещу вторите в схемата Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).