Унищожиха над 250 овце в Крумовградско заради шарк...

Над 200 нарушения на ремонтирания "Ноу Камп"

1208
Снимка: сайт на "Барселона"

Над 2 г. вече стадионът на "Барселона" "Ноу Камп" се реновира, но отварянето му ще почака още, твърди каталунското радио RAC1.

Според медията инспекцията на съоръжението, което е направена от Европейската асоциация на клубовете, която трябва да даде одобрение за мачовете в Шампионската лига, е констатирала повече от 200 нарушения при конструкциите.

Очакваше се "Барселона" да се върне на стадиона си в средата на септември за домакинството на "Валенсия" в четвъртия кръг на Ла Лига, но датата вероятно ще се отложи, като крайният пусков срок на съоръжението вече бе отлаган няколко пъти.

Снимка: сайт на "Барселона"

