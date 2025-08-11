"Сити" праща един от най-големите си трансфери в "Евертън"

Джак Грийлиш преминава под наем за един сезон в "Евертън" от "Манчестър Сити", съобщава телевизия Скай Спортс в понеделник, позовавайки се на информация от БиБиСи.

29-годишният английски национал беше купен от "небесносините" за 100 милиона лири от "Астън Вила" преди четири сезона. През миналата кампания халфът започна като титуляр за Сити само в седем двубоя от Висшата лига. Целта пред Грийлиш е да си осигури титулярно място в състава на Англия за мондиал 2026 в Северна Америка.

Сделката все още не е потвърдена официално от двата клуба, които преговаряха дълго време за трансфера на Джак Грийлиш. Той тренираше отделно от своите съотборници в "Манчестър Сити".