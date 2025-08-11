"Сабах" продаде половината билети за "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Сабах" - съперникът на "Левски" в третия кръг на Лигата на конференциите, съобщиха, че вече са продали половината билети за домакинството на "сините"

Реваншът е в четвъртък в Баку от 19,00 часа българско време, като първата среща завърши с минимален успех на родния вицешампион с попадение на Борислав Рупанов в последната минута на добавеното време.

Според медията вече са продадени 3900 билети от общия капацитет от 8700 зрители на стадион "Банк Република Арена", като има определени места и за привържениците на "Левски", които ще пътуват за Азербайджан.