"Сабах" продаде половината билети за "Левски"

Рупанов надскача бранител на “Сабах” и праща топката във вратата на съперника за кеф на всички “сини” фенове. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

От "Сабах" - съперникът на "Левски" в третия кръг на Лигата на конференциите, съобщиха, че вече са продали половината билети за домакинството на "сините"

Реваншът е в четвъртък в Баку от 19,00 часа българско време, като първата среща завърши с минимален успех на родния вицешампион с попадение на Борислав Рупанов в последната минута на добавеното време.

Според медията вече са продадени 3900 билети от общия капацитет от 8700 зрители на стадион "Банк Република Арена", като има определени места и за привържениците на "Левски", които ще пътуват за Азербайджан.

