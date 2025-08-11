Виктория Томова с 2 места нагоре в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на сингъл.

30-годишната столичанка вече е 102-а в подреждането с актив от 713 точки. На силния турнир в Синсинати (САЩ) тя записа 3 победи (2 в квалификациите), преди да отпадне във втори кръг.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 12 010 точки, следвана от американката Коко Гоф със 7669 точки, а на трето място е шампионката на "Уимбълдън" Ига Швьонтек (Полша) с 6933 точки.