Виктория Томова с 2 места нагоре в световната ранглиста

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на сингъл.

30-годишната столичанка вече е 102-а в подреждането с актив от 713 точки. На силния турнир в Синсинати (САЩ) тя записа 3 победи (2 в квалификациите), преди да отпадне във втори кръг.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 12 010 точки, следвана от американката Коко Гоф със 7669 точки, а на трето място е шампионката на "Уимбълдън" Ига Швьонтек (Полша) с 6933 точки.

