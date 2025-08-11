Обявиха капитана на България за световното първенство при дамите

Елица Атанасиевич е безспорен лидер, но няма незаменими хора. Акцентирането върху нейната липса не е добре за останалите волейболистки, на които по този начин се омаловажава приноса. Христина Вучкова ще е новият капитан на отбора.

Това обяви селекционерът на България при дамите Антонина Зетова при открита тренировка преди световното първенство в Тайланд. Титулярният капитан Атанасиевич няма да участва на мондиала поради лични причини и така лентата ще носи нейната добра приятелка и съотборничка през изминалия сезон в турския гранд "Фенербахче" Христина Вучкова.

В Тайланд България е в група с европейския шампион Турция, Испания и Канада. Първите 2 отбора в крайното класиране продължават на 1/8-финал.

"Очакванията ни са да стартираме много добре турнира, защото това е фундаментално за нас. Имаме откриващ мач с Канада, противник, който познаваме и който може би няма да бъде с двете си най-силни състезателки, но това пак не отнема от неговата класа. В момента цялата подготовка премина много добре за краткото време, което имахме, като обърнахме основно внимание на акцентите от нашата игра, при които видяхме, че сме на по-ниско ниво по време на Лигата на нациите. Фокусът остава върху първия мач с Канада.

Като цяло смятам, че отборът се представи много добре в Лигата на нациите. Имахме възможност да вземем още два мача, както видяхте - мача с Канада, който приключи 3:2, и мача с Китай, който приключи 3:2.

Истината е, че това е много тежък формат, за нас беше много тежко с две пътувания в Азия и едно в Канада с толкова малко почивка. Смятам, че отборът игра добре за възможностите, които имахме, защото както и да ги гледаме нещата и въпреки че имаме състезателки, които имат опит в националния тим, всеки отбор има нужда от време, в което да се напасне наново, да създаде нужните механизми на игра, което със сигурност лека-полека започваме да изчистваме в тази фаза на подготовката. Смятам, че можехме по-добре, всички искахме повече, но това е реалността.

Първата ни и основна цел е да излезем от групите на световното първенство. Това е най-реалистичната цел, като за това най-важен е първият мач с Канада. Откриващият мач е най-важен и работим за него отсега", заяви Зетова.

Преди световното в Тайланд нашите ще участват на турнир в Китай със Сърбия Нидерландия и Канада.